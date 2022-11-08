"Нужно миллиарды зарабатывать, чтобы жить в комфорте": Байзакова пожаловалась на свои траты

Айжан Байзакова. Кадр: https://www.instagram.com/bayzakova/

Казахстанская блогерша Айжан Байзакова пожаловалась на свои траты и отметила, что для комфортной жизни ей нужно зарабатывать миллиарды, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айжан поделилась, во сколько ей обошлось лечение в стоматологии, а затем принялась рассуждать о тратах на будущих детей.

"В детстве я боялась стоматологов из-за боли. А сейчас - из-за чека итогового. Сейчас мне, чтобы привести все зубы в порядок, нужно оплатить 1,1 миллиона тенге. Вот такие вот дела, нужно было делать все вовремя. Всегда все и везде упирается в деньги. Суровая правда жизни.

Хочешь жить в комфорте? Плати. Хочешь обучение хорошее? Плати. Хочешь здоровье? Плати. Открывая свои затраты за месяц, я испытываю шок. Мне кажется, я даже не зарабатываю столько, сколько трачу. Это еще у меня только один сын, а когда еще нескольких рожу, нужно миллиарды зарабатывать, чтобы жить в комфорте, к которому привыкла", - пожаловалась инстадива.

Айжан Байзакова и ее сын. Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996172-nuzhno-milliardy-zarabatyvat-chtoby-zhit-v-komforte-bayzakova-pozhalovalas-na-svoi-traty/