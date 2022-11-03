"Мы были немножко фричайлд": 35-летняя Катя IOWA сообщила о своей беременности

Катя Иванчикова. Фото: instagram.com/katya_iowa

35-летняя белорусская и российская певица, вокалистка и автор песен группы IOWA Екатерина Иванчикова сообщила о своей беременности. В Сети она показала округлившийся живот, передает NUR.KZ.

"Это не шутки - у меня больше не застегиваются штаны. Нужно над рифмой поработать, придумайте рифму", - написала она в Instagram. Певица не стала скрывать свой округлившийся живот.

Подписчики, в числе которых коллеги по сцене - Юля Паршута, Дима Билан, Рита Дакота и другие артисты, поздравили ее с важным событием в жизни.

"Какая новость волшебная", "Как же это красиво", "Как я за вас рада", "Рассказала наконец-то", "Это не шутки - нас двое в этой шубке", "Как я счастлива за вас. Ура!" - отметили пользователи соцсети.

Катя пояснила, почему решилась на беременность только сейчас.

"В СМИ пишут, что 15 лет мы не могли завести детей. К счастью, все без драмы: мы просто кайфовали, были немножко фричайлд, писали песни, летали по разным городам и странам, и почти не появлялись дома, просто настало время… другое время. Мы накопили, пора поделиться!" - добавила певица, опубликовав свои фотографии.

Артистка, известная под псевдонимом Катя IOWA, замужем за гитаристом Леонидом Терещенко. Пара скрепила союз узами брака в 2012 году, а спустя четыре года супруги обвенчались.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995619-my-byli-nemnozhko-frichayld-35-letnyaya-katya-iowa-soobschila-o-svoey-beremennosti/