Клава Кока заявила, что останется в Турции из-за понравившегося мужчины (фото)

Клава Кока со швейцаром в отеле. Фото: instagram.com/klavacoca

Российская певица Клава Кока во время поездки в Турцию заявила, что влюбилась в швейцара в отеле и останется из-за него в той стране, передает NUR.KZ.

"Рассказываю, в кого "вкрашилась". Ребята, это пипец. Вы даже не представляете, какой красоты у нас работает швейцар в отеле. То есть Серкан Болат вообще не стоял рядом. Я вот думаю, может, спуститься и показать вам, так скажем, на оценку. Я так застеснялась", - рассказала Клава в своем Instagram.

Позже она все-таки опубликовала фото с мужчиной.

"Остаюсь в Турции, короче. Ну что, краш?" - обратилась к подписчикам Кока.

Ее слова о решении остаться в Турции из-за мужчины в итоге оказались шуткой - через несколько часов артистка вернулась домой.

"Турки, конечно, хороши, но сегодня меня встречал кто-то покраше", - заинтриговала певица поклонников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995504-klava-koka-zayavila-chto-ostanetsya-v-turtsii-iz-za-ponravivshegosya-muzhchiny-foto/