"Нам здесь нравится": Айым Сейтметова поделилась теплым видео из США

Айым Сейтметова. Кадр видео: instagram.com/aiymsm

Казахстанская актриса Айым Сейтметова, улетевшая с мужем на отдых в США, поделилась видео, снятым у океана. Знаменитость отметила, что им там нравится, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что Айым Сейтметова вместе со своим мужем отправилась в Нью-Йорк, где заплатила за обед в кафе 250 тысяч тенге. Шестимесячная дочь пары осталась дома.

После Нью-Йорка подошла очередь других штатов. В частности, в своем Instagram Айым рассказала, что отправилась в Майами.

"Искупаться в океане. Водичка была суперкомфортной температуры, волны большие, чайки летят, песок без камней, облака так близко. Нам здесь нравится", - написала актриса.

На кадрах супруги бегают посреди чаек и наслаждаются океаном и теплым солнцем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995010-nam-zdes-nravitsya-ayym-seytmetova-podelilas-teplym-video-iz-ssha-video/