"Суперженщина": мать шестерых детей Динара Султан очаровала семейным видео

Динара Султан с детьми. Фото: instagram.com/dinara_sultan1

Певица Динара Султан опубликовала в соцсети теплое видео со своей семьей, снятое на природе. Многодетная мать также посвятила трогательный пост мужу, передает NUR.KZ.

Динара умилила теплыми семейными кадрами свою аудиторию в Instagram. Она также отметила, что хейтеры порой пишут ей не очень приятные вещи.

"Говорят, что женщина - это хранительница очага. Многие мне пишут: "Кто вы?", "Кто такая Динара Султан? Нет ни одной песни, ни одного хита, щеголяет благодаря мужу".

Конечно, муж многое делает для меня, я думаю, я этого достойна. Это значит, что муж, готовый на многое ради жены, доверяет ей. Я благодарна своему супругу, который доверяет мне.

P.S. В доме, где командует женщина, не будет благополучия. Милые женщины, давайте будем мудрее, будем проявлять уважение к своим благоверным, усаживая их на почетное место в доме. Только тогда в семье будет гармония", - написала она.

Фанаты не согласились с критикой хейтеров, они заявили, что Динара - настоящий пример для подражания.

"Я давно полюбила ваш голос, но сейчас вы очень редко выходите на сцену. Нельзя сожалеть об этом, ведь вы заняты такой прекрасной семьей", "Динара, ты пример для казахских девушек и женщин", "Как бы не сглазить, вы умело совмещаете материнство, супружество, сцену. А критикующие всегда найдутся", "Почему это нет хитов? Чего стоит песня "Найди меня", не говоря о том, что многодетная мама и суперженщина", "Прекрасное зрелище", - отметили пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1994398-superzhenschina-mat-shesteryh-detey-dinara-sultan-ocharovala-semeynym-video/