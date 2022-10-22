Улетевшая с мужем в Нью-Йорк Айым Сейтметова пообедала в кафе на 250 тыс. тенге (фото)

Айым Сейтметова и Талгат Итаев. Фото: instagram.com/aiymsm

Казахстанская актриса Айым Сейтметова вместе со своим мужем отправилась в Нью-Йорк. Шестимесячная дочь пары осталась дома, передает NUR.KZ.

О поездке в США актриса рассказала в своем Instagram.

"Влюблена в Нью-Йорк", - призналась она.

Супруги уже посетили несколько знаменитых мест, к примеру, Central Park, в котором покатались на самокатах, Times Square и 5-th Avenue.

Stories Айым Сейтметовой. Фото: instagram.com/aiymsm

Кроме того, Айым показала счет из нью-йоркского кафе и посоветовала подписчикам при поездке в США брать с собой побольше денег.

"Вот мы только что покушали на 540 долларов. Это 250 тысяч тенге", - рассказала актриса.

Stories Айым Сейтметовой. Фото: instagram.com/aiymsm

Ранее Айым рассказала, зачем получила визу в США на 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993972-uletevshaya-s-muzhem-v-nyu-york-ayym-seytmetova-poobedala-v-kafe-na-250-tys-tenge-foto/