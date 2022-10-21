Асель Садвакасова похвасталась своей поездкой в Париж с любимыми людьми (видео)

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса Асель Садвакасова отправилась в Париж, где посетила самый известный отель. Она также побывала в номере, где на протяжении 37 лет жила Коко Шанель, передает NUR.KZ.

Впечатлениями от своей поездки во французскую столицу Асель поделилась в Instagram.

"Город, в который я мечтала приехать с любимым человеком, наверное, с самого детства. Пока каждый раз приезжаю с любимыми человеками. Мы жили в самом знаменитом отеле Парижа. Невероятная атмосфера с еще более невероятными историями великих постояльцев в разное время. Среди его знаменитых постояльцев были Марсель Пруст, Фредерик Шопен, Скотт Фицджеральд, Чарли Чаплин, Коко Шанель (здесь она жила целых 37 лет), звезды мирового кино, шоу-бизнеса, топ-модели", - рассказала актриса, показав любимый номер Шанель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993684-asel-sadvakasova-pohvastalas-svoey-poezdkoy-v-parizh-s-lyubimymi-lyudmi-video/