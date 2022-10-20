Экс-ведущий "Орла и решки" Андрей Бедняков стал отцом во второй раз

Андрей Бедняков с супругой. Фото: instagram.com/biedniakov

Звезда трэвел-шоу "Орел и решка" Андрей Бедняков стал отцом во второй раз. Об этом телеведущий сообщил в соцсети и показал первое фото новорожденного сына, передает NUR.KZ.

"Добро пожаловать, казак. Такая у меня традиция - пропускать появление детей на свет. Извини, что я далеко. Но я делаю все, чтобы тебе потом не было стыдно смотреть в глаза отцу Спасибо за сына. Лучшая мама. Добро пожаловать в этот мир, сынок. Мы тебя ждали", - написал Андрей в своем Instagram-аккаунте.

Телеведущий также показал первое фото сына - его крохотную ножку.

Счастливого отца поспешили поздравить знаменитости - Катя Варнава, Вера Брежнева, Тарас Степаненко и другие звезды.

"Новый ведущий "Орла и решки"! Поздравляю!", "Здоровья и сил родителям!", "Потрясающая семья", "Счастливой судьбы малышу", - написали подписчики.

Отметим, что 35-летний Андрей Бедняков женат на актрисе и телеведущей Анастасии Короткой, у пары подрастает дочь Ксения.

Известно, что в настоящее время Анастасия с дочерью проживают в США. Супруга Беднякова переехала в Америку на полгода, пишет znaj.ua.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993607-eks-veduschiy-orla-i-reshki-andrey-bednyakov-stal-ottsom-vo-vtoroy-raz/