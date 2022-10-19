Разведенная Ксения Бородина захотела третьего ребенка

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

39-летняя Ксения Бородина призналась, что хотела бы родить еще одного ребенка. Она также рассказала, как часто ее дочери видятся со своими отцами, передает NUR.KZ.

В Instagram подписчики Ксении спросили, считает ли она, что родить в 42 года - это поздно.

"У меня близкая подруга в положении в 45! Плюс я бы тоже родила, и точно это будет за сорок", - ответила Бородина.

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Телеведущая затронула тему того, насколько часто ее дочери общаются с отцами.

"Маруся - пару раз в год, Теона, конечно, чаще, но все равно для детей это очень мало. Но я в это не лезу. Это их отцы, сами пусть разбираются, как им общаться с дочками. Мне самое важное, чтобы мои девочки были счастливы, здоровы, я их очень люблю и горжусь ими. Лишний раз не провести с ними время - это не проигрыш моих детей точно, теряют не они", - высказалась Ксения.

Дочери Ксении Бородиной. Фото: instagram.com/borodylia

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993329-razvedennaya-kseniya-borodina-zahotela-tretego-rebenka/