"Я сама хозяйка своей жизни": Джуринская о счастье и реакции родителей на ее брак

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская ответила на вопрос о том, как ее родители отнеслись к браку с Данияром Хизметовым. Она также прокомментировала мнение о том, что счастьем не стоит хвалиться, передает NUR.KZ.

Подписчики спросили Жанию в Instagram, не были ли ее родители против брака с уйгуром.

"Мои родители мудрые и умные люди, такую глупость никогда не скажут", - заявила актриса в ответ.

Она также прокомментировала известную поговорку о том, что "счастье любит тишину".

"Мне сложно такое понять. Мыслю я иначе. Если бы я всегда делала то, что мне говорят окружающие, вряди ли я была бы Джуринской. Я сама хозяйка своей жизни, и мое счастье зависит только от меня и моего выбора", - высказалась Жания.

Жания Джуринская с мужем и дочерью. Фото: instagram.com/djurinskaya

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993158-ya-sama-hozyayka-svoey-zhizni-dzhurinskaya-o-schaste-i-reaktsii-roditeley-na-ee-brak/