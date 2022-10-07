"Молодец, келин!": всадница Балжан Бидаш шокировала мужа своей смелостью (видео)

Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш. Кадр из видео: instagram.com/zhahan_utargaliyev

Отечественный шоумен, актер и кинопродюсер Жахан Утаргалиев с супругой восхитили свою аудиторию в соцсетях, продемонстрировав мастерство верховой езды. Как выяснилось, Балжан впервые скачет верхом на лошади, передает NUR.KZ.

Жахан признался, что был шокирован смелостью своей супруги - певицы и экс-участницы "КешYOU" Балжан Бидаш.

"Моя дорогая впервые скачет верхом. Вообще-то она раньше не интересовалась лошадьми. Я сам был в шоке", - рассказал он, опубликовав видео в Instagram, на котором они с Балжан проносятся перед камерой на резвых скакунах по степи.

"Для первого раза круто", "Вот и актриса готова на главную роль", "Нет казаха, который бы не интересовался верховой ездой. В Балжан есть дух, ее не удержать", "Прекрасно держишься в седле, сынок", "Не скажешь, что впервые", "Женгешка крутая", "Просто моя мечта", "Молодец, келин!", "Будьте счастливы", - отреагировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1991687-molodets-kelin-vsadnitsa-balzhan-bidash-shokirovala-muzha-svoey-smelostyu-video/