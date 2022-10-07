"Выходите, общайтесь, гуляйте": разведенная Бота Нурсеитова дала совет замужним

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская актриса и блогерша Бота Нурсеитова рассказала о своем поведении в декрете и посоветовала замужним девушкам оставаться интересной личностью, передает NUR.KZ.

"Моим единственным увлечением в браке были дети. Я могла ночами сидеть, делать онлайн-шопинг для них, мое свободное время зависело также только от них, я даже в салоны, с девочками покушать выходила с ними, особенно с дочей. Меня не интересовало ничего, кроме детей. Представьте, как это скучно. Так что, девочки в браке, совет вам: пусть ваш мир не ограничивается подгузниками, бутылками и так далее", - написала Бота в своем Instagram.

Она посоветовала замужним быть в первую очередь интересной личностью.

"Занимайтесь своим делом, которое приносит вам удовольствие. Не хотите работать или муж запрещает? Ок, найдите хобби: рисование, танцы, фотографирование, что угодно. Вы не должны засиживаться дома. Выходите, общайтесь, гуляйте с подругами. Это нормально", - заявила блогерша.

Story Боты Нурсеитовой. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1991560-vyhodite-obschaytes-gulyayte-razvedennaya-bota-nurseitova-dala-sovet-zamuzhnim/