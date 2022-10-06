"Рожайте, дети - счастье": Мадлен высказалась о рождении ребенка без мужа

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева высказала свое мнение о рождении детей "для себя" женщинами, не имеющими спутника жизни. Она заявила, что не стоит бояться чужого осуждения, передает NUR.KZ.

В соцсети у инстадивы поинтересовались, как она относится к рождению детей "для себя" и воспитанию их без отцов.

"Если у тебя возраст и ты не встретила своего спутника жизни, почему нет? Рожайте! Дети - счастье. Без них жизнь одинока, как минимум, и бессмысленна. Не надо бояться чужого осуждения. Я вообще считаю, что многие женщины изначально и рожают для себя. Моя мама была беременной мной и уже расходилась с отцом, но она точно знала, что хочет дочь и родила меня. А если бы она испугалась, не было бы Мадины-хон. Зато она сейчас в окружении дочерей. И точно никогда не будет одна", - озвучила свое мнение блогерша.

Высказалась Мадина и об отношениях с разведенными.

"Я поняла одно: если влюбишься, то все. И с детьми, и с прошлым, и на все становится плевать! Любовь такая вещь. У всех есть право ошибаться, а будущее строить вместе. Если влюблюсь, да, все равно, что разведен. Я не считаю это каким-то минусом, это жизнь!" - заявила Мадлен.

Один из подписчиков спросил инстадиву, как она отнеслась бы к детям своего отца от другой жены, то есть единокровным братьям и сестрам.

"Сорри, я не ищу новых родственников! Ничего не имею против них", - ответила блогерша.

Stories Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1991363-rozhayte-deti-schaste-madlen-vyskazalas-o-rozhdenii-rebenka-bez-muzha/