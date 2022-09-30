Асель Садвакасова рассказала, как впервые за 30 лет встретилась с отцом

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Актриса Асель Садвакасова рассказала, как ее изменила встреча с отцом, которого она не видела с шестилетнего возраста. Знаменитость поделилась чувствами, которые обуревали ее ранее, передает NUR.KZ.

В интервью Тимуру Балымбетову, опубликованному на его Youtube-канале, актриса рассказала, как решилась на встречу.

"Мои родители развелись, когда мне было шесть лет. С шести лет я не видела своего папу. И в конце 2020 года в пандемию, когда вокруг происходили чудовищные вещи, и очень много людей умирало, я прям задумалась. И я помню, мне прям друзья сказали: "Ой, может быть познакомишься, ну вот всякое бывает". А на самом деле такой был момент тревожный.

И вот осенью 2020 года я решила познакомиться с папой. И это была, наверное, моя первая основная и главная работа со своим эго", - отметила Асель.

По словам актрисы, до встречи с отцом отношение ее к нему было неоднозначным.

"Были, конечно, обиды и злость, естественно, все эти этапы я проходила. Был момент, когда мне хотелось доказать и сказать: "Вот смотри, какая у тебя дочь выросла". "Достигаторство" идет все оттуда", - призналась Садвакасова.

Встреча и знакомство с отцом изменили ее.

"Внутри себя я начала чувствовать легкость, которой мне не хватало все эти годы", - отметила Асель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1990465-asel-sadvakasova-rasskazala-kak-vpervye-za-30-let-vstretilas-s-ottsom/