"Жену уводят у тебя из-под носа": Айым Сейтметова показала видео разборок с мужем

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Казахстанская актриса Айым Сейтметова показала, как провоцирует мужа на ревность. Она дорисовала к своему фото букет и поблагодарила супруга за цветы, передает NUR.KZ.

В Instagram Айым показала, как с помощью приложения добавила букет цветов к своему фото, а затем написала мужу слова благодарности за подарок.

Однако Талгат сразу заподозрил неладное, и в итоге девушке пришлось убеждать его, что она на самом деле получила букет. Актриса также спросила, неужели муж ее больше не ревнует, что рассмешило мужчину.

"Смотри, вот я буду получать от других мужчин цветы, а ты думай, что это "постанова", - обиженно заявила молодая мать.

В ответ Талгат пришел к выводу, что тогда ему тоже можно получать подарки и внимание от других девушек. Разговор пришел к тому, что мужчина потребовал у жены клятвы о том, что она не знает, от кого букет.

"Ты должен по идее чуть-чуть напрячься, потому что твою жену уводят у тебя из-под носа", - высказалась Айым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989727-zhenu-uvodyat-u-tebya-iz-pod-nosa-ayym-seytmetova-pokazala-video-razborok-s-muzhem/