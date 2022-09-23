"Давайте проявим свою толерантность": Динара Сатжан высказалась о приезжих

Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан призналась, что хотела бы пожить в каждом городе Казахстане, чтобы "глужбе изучить свою страну". Она также высказалась об отношении к приезжим из России, призвав проявить толерантность, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Динара опубликовала фото, сделанное на берегу Каспийского моря.

"Точно такое же фото могло получиться на Мальдивах, но оно случилось в Актау. Если бы я жила в этом городе, делала бы очень крутой видеоконтент. Интервью на берегу Каспия на закате. Хотелось бы пожить хотя бы месяц в каждом городе Казахстана, чтобы глубже изучить свою страну.

К нам сейчас едут из России. И на мой взгляд, мы должны с пониманием отнестись к соседям. Давайте проявим свое гостеприимство и толерантность", - призвала Сатжан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989223-davayte-proyavim-svoyu-tolerantnost-dinara-satzhan-vyskazalas-o-priezzhih/