"Хочу быть твоей содержанкой": Айжан Байзакова показала свою переписку в телефоне

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанская актриса Айжан Байзакова порассуждала о необходимости самореализации девушек, находящихся в отношениях. Она отметила, что "засиживающиеся" дома жены могут "наскучить" мужьям, передает NUR.KZ.

В Instagram Айжан показала сообщения в своем телефоне. Судя по ним, она писала кому-то тексты такого содержания: "Я хочу быть твоей содержанкой, сутками лежать дома и ничем не заниматься, из комнаты в комнату ходить".

"Когда ближе к 30 понимаешь, что единственное твое хобби - это не выходить из дома. Это, конечно, все шутки, а то сейчас расстроитесь, что я Instagram заброшу и стану содержанкой. У меня есть еще куча целей!

О чем я говорю всегда девушкам: чтобы ваши отношения были гармоничны и интересны, вы должны иметь свой заработок, свои интересы, не засиживайтесь дома, вы наскучите своему мужику. Любовь любовью, но он должен видеть вашу любовь к жизни, а не к стиральной машине только. Но нельзя исключать отдых от социума раз в неделю. Гармония, детка, гармония", - прокомментировала Байзакова.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989107-hochu-byt-tvoey-soderzhankoy-ayzhan-bayzakova-pokazala-svoyu-perepisku-v-telefone/