"Хочется плакать": Макпал Исабекова поделилась чувствами после рождения ребенка

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская певица Макпал Исабекова пожаловалась на свое психологическое состояние. Ставшая недавно мамой артистка призналась, что порой ей хочется плакать. Одной из причин этого она назвала отсутствие социальной жизни, передает NUR.KZ.

"Проходят дни, так похожие друг на друга. И сколько же в них полярных чувствований. От ощущений бесконечной неги и счастья до тотального непонимания своего завтра. "А как же творчество, любимая профессия? Ты отстала, посмотри на других, ты ничего не делаешь, ты никому не нужна", - предательски звучит какой-то голос в голове. Все это подкрепляется отсутствием какой-либо социальной жизни, отсутствием общения вне дома. В такие моменты хочется плакать", - призналась Макпал в Instagram.

При этом она отметила, что ей не на что жаловаться.

"Не гневи Бога, какие слезы, на что ты жалуешься, у тебя семья, сын! Неблагодарная!" - шепчет тот же голос. И правда, у меня есть мой сын, мой долгожданный благословенный мальчик - такое счастье быть его мамой, заботиться о нем. Но кто я теперь? Кроме того, что я жена и мама? Как совместить себя "до" с собой нынешней мягко и комфортно для всех? Такие мысли, такие чувства у меня", - поделилась певица со своими подписчиками.

Сын Макпал Исабековой в Stories. Фото: instagram.com/makosyai

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989067-hochetsya-plakat-makpal-isabekova-podelilas-chuvstvami-posle-rozhdeniya-rebenka/