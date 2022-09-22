"Милота": Гульназ Жоланова растрогала Казнет нежными кадрами с мамой

Гульназ Жоланова. Фото: instagram.com/zholanova_gulnaz

Казахстанская актриса Гульназ Жоланова опубликовала в соцсети короткое видео с мамой и растрогала подписчиков. Фанаты отметили, что за годы ее мама совсем не изменилась, передает NUR.KZ.

"Те люди, у которых есть мамы, никогда не стареют", - привела Гульназ Жоланова строки из небезызвестной песни "Анашым". Актриса повторила кадр многолетней давности.

На фото маленькая Гульназ нежно прижалась к маме, то же самое артистка сделала уже будучи взрослой. Трогательный ролик звезда отечественных фильмов "Бизнес по-казахски", "Аким", "Тараз" опубликовала в своем Instagram.

Подписчики умилились кадрам и отметили, что Гульназ очень похожа на свою маму.

"Милота", "Пусть наши мамы бужут живы-здоровы", "Верно сказано", "Сладкие", "Вы мамина копия", "Мама ваша совсем не изменилась", - заявили пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989037-milota-gulnaz-zholanova-rastrogala-kaznet-nezhnymi-kadrami-s-mamoy/