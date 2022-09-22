Встретившая 32-летие на вершине горного пика с флагом в руках Альмира Турсын восхитила фанатов (видео)

Альмира Турсын. Фото: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса Альмира Турсын встретила свой день рождения на вершине Большого Алматинского пика с флагом в руках. Поклонники назвали ее королевой, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Альмира выложила видео, на кадрах которого она стоит на горном пике с государственным флагом.

"С днем рождения меня! Мой 32 год рождения встретила на высоте 3680 метров Большого Алматинского Пика!" - похвасталась исполнительница роли Томирис.

"С днем рождения, королева", "Прекрасная встреча персонального нового года! Ты всегда на высоте", "С днем рождения, наша царица! Крепкого здоровья и благополучия", "Серьезная высота, мы охотники и то не каждый раз на такую высоту забираемся", "Вы прекрасное воплощение женственности, таланта, ума. Будьте счастливы", - прокомментировали фанаты ее достижение и праздник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988996-vstretivshaya-32-letie-na-vershine-gornogo-pika-s-flagom-v-rukah-almira-tursyn-voshitila-fanatov-video/