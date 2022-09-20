"Помнить о том, что это, возможно, не последний брак": Бота Нурсеитова дала совет невестам

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Блогерша Бота Нурсеитова дала совет девушкам, которые готовятся выйти замуж. Она посоветовала "помнить о том, что это, возможно, не последний брак", передает NUR.KZ.

В Instagram Боту спросили, какой совет она дала бы девушкам, которые выходят замуж.

"Ну, во-первых, помнить о том, что это, возможно, не последний брак. Во-вторых, замужество не дает гарантий, что ваш муж никуда от вас не уйдет. Значит нужно параллельно развиваться, ухаживать за собой, быть интересной. И муж должен быть на первом месте, потом уже дети, его родственники и так далее. В-третьих, хотите сохранить брак? Значит нужно научиться не видеть и не слышать некоторые вещи. Меньше знаешь, крепче спишь и счастливее в 100 раз", - заявила актриса.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Она также высказалась о послеродовой депрессии у женщин и рассказала, была ли у нее такая.

"Была. Но только потому что я была слишком молодая и неопытная. Хотя я думала, что все сама знаю. Сейчас смешно вспоминать. И сейчас мне кажется, послеродовая депрессия - это неправда. Просто делать нечего и скучно некоторым новоиспеченным мамочкам", - изложила свое мнение инстадива.

Сын Боты Нурсеитовой. Фото: : instagram.com/bota_nurseitova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988621-pomnit-o-tom-chto-eto-vozmozhno-ne-posledniy-brak-bota-nurseitova-dala-sovet-nevestam/