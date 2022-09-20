"С годами становитесь еще сочнее и насыщенней": 40-летнюю Динару Сатжан сравнили с вином (фото)

Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан порассуждала о том, почему не стоит праздновать свое 40-летие. В ответ подписчики заявили, что выглядит она намного моложе и сравнили ее с грузинским вином, передает NUR.KZ.

Накануне своего юбилея Сатжан рассказала, что ей порекомендовали отказаться от празднования 40-летия.

"Не то, чтобы я сильно верю в приметы. Но, как говорится, береженого Бог бережет. Вообще цифра 40 - знаковая. Казахи ждут, когда ребенку исполнится 40 дней, только после этого считается безопасным показывать малыша людям.

Поминки, и казахи, и русские проводят на 40 день. 40 недель длится беременность. В 40 лет пророк Мухаммед стал пророком. 40 лет еврейский народ ходил по пустыне. В общем, список можно продолжать", - написала телеведущая.

В ответ подписчики поспешили оставить комплименты под ее постом.

"Какие 40? Тебе 27 лет", "Вы как настоящее грузинское вино - с годами становитесь еще сочнее и насыщенней. Красивая, добрая и мудрая не по годам", "Девушкам всегда 18. Остальное - стаж", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988615-s-godami-stanovites-esche-sochnee-i-nasyschenney-40-letnyuyu-dinaru-satzhan-sravnili-s-vinom-foto/