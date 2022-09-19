Мадлен рассказала, сколько стоят ее путешествия, квартира и как она зарабатывает деньги

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Блогерша Мадина Мамадалиева рассказала, сколько стоит ее жилье, сколько она тратит на свои путешествия и на чем зарабатывает деньги, передает NUR.KZ.

Подписчики Мадлен в Instagram спросили, сколько стоит сейчас ее квартира. Инстадива пояснила, что у нее две квартиры.

"Первая, в которой я живу, стоит сейчас около 120 миллионов тенге с ремонтом. Сейчас цены на недвижимость стали очень высокими", - констатировала блогерша.

Она также раскрыла, сколько тратит на свой отдых.

"Около 10 тысяч долларов без обычных расходов повседневных. Здесь везде налоги плюс питание, трансфер и так далее. Ну и шопинг по желанию. С шопингом можно и на 100 тысяч долларов слетать. А можно и дешевле 10 тысяч долларов, у нас просто много городов", - заявила инстадива.

Поклонники признались, что не могут понять, откуда Мадлен берет деньги.

"Я зарабатываю на рекламе в Instagram. У меня высокая активность и, следовательно, высокий прайс. Я работала весной много, копила, чтобы летом отдыхать спокойно. Почему люди любят лезть в чужой карман и рыться в трусах? Не надо искать чего нет. За 10 тысяч тенге в минуту не разговариваю, эскортом не занимаюсь и за деньги не сплю. Не ищите грязь, чтобы потешить свое эго. Я встречалась с молодым и симпатичным парнем", - высказалась Мадина.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988426-madlen-rasskazala-skolko-stoyat-ee-puteshestviya-kvartira-i-kak-ona-zarabatyvaet-dengi/