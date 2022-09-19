"Будем жить долго и счастливо": Бота Нурсеитова заявила, что помирилась с бывшим мужем

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская актриса Бота Нурсеитова рассказала, что помирилась с бывшим мужем и они будут "жить долго и счастливо, но раздельно". Она также посочувствовала новым избранницам своих бывших партнеров, передает NUR.KZ.

В Instagram один из подписчиков пожелал блогерше помириться с экс-супругом, от которого у нее двое детей.

"Мы с мужем помирились и будем жить долго и счастливо, но раздельно", - заявила в ответ Бота.

Она также ответила на вопрос о том, как отреагирует, если увидит бывшего с новой возлюбленной.

"Ну, во-первых, у этой девушки должны быть стальные нервы, если знать, что бывшая я. За это даже можно пожать руку. Я бы не хотела быть вместо нее. Представьте сами: постоянно заходить на страницу ко мне, хочешь ты этого или нет. Смотреть, случайно искать его голос, фото. А вдруг это он мне подарил? А вдруг это он со мной гуляет? А вдруг мы вообще вместе?

P.S.: не буду пугать. Я очень хороший человек, если ко мне хорошо относятся. Ни относится ни к одному из моих "экс", - посмеялась актриса.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988397-budem-zhit-dolgo-i-schastlivo-bota-nurseitova-zayavila-chto-pomirilas-s-byvshim-muzhem/