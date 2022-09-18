Ирина Шейк показала детские фото

Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась с подписчиками в соцсетях серией фотографий из ее детства. Поклонники звезды умилились искренностью фотографий, а некоторые вспомнили и свое детство.

Ирина Шейк давно уже стала известна во всем мире. Тем не менее детство супермодели прошло в России.

На днях девушка на своей странице в Instagram выложила детские фотографии, сделанные еще в 90-х годах.

На одном из первых снимках Шейк запечатлена примерно в возрасте детского сада или начальной школы. На ней красное платье, белый бант на голове, детские туфли на ногах, а в руках – корзина с игрушками.

Следующие фото сделаны уже в подростковом возрасте – на Ирине платье без бретелек, а за спиной с мебельная стенка с хрустальным сервизом, небольшой телевизор и обои в цветочек.

На последнем снимке модель лежит в ванне в клубах мыльной пены.

В комментариях подписчики по традиции восхитились внешностью девушки и немного поностальгировали по ушедшей эпохе.

"Чудесные российские фотки из 90-х-2000-х! Я старше вас, но юность "оттуда", "Этот старый интерьер русских квартир. У нас так же было", "Настоящая супермодель! В любом виде, в любом интерьере выглядит офигенно!", "Я в шоке, каким красивым может быть человек", "Потрясающая Ирина", "Мои точь-в-точь босоножки в детском саду", "У нас такой же шкаф был", "Красиво и очаровательно", – написали комментаторы под постом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988385-irina-sheyk-pokazala-detskie-foto/