"Мама всегда была преданной келин": Бота Нурсеитова рассказала о своих родителях (фото)

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская блогерша и актриса Бота Нурсеитова рассказала о своих родителях и об их взаимоотношениях. Она назвала своего отца "стопроцентным семьянином", а маму - "преданной келин", передает NUR.KZ.

Фото родителей Бота опубликовала в своем Instagram.

"Родители уже 38 лет вместе и по сей день любят друг друга. Папуля - стопроцентный семьянин. 24/7 находится с мамой! Не может без нее. Ест только ее еду, хвалит только ее, всегда ставит в приоритет жену, потом нас. Если мама по делам куда-то уедет, папа не хочет даже кушать без нее! И никуда без нее не пойдет.

Мама всегда была преданной келин, ухаживала за апашкой до конца жизни и папа тоже для нее всегда номер один, потом мы. Мама тоже не может без папы! Для нее главное - лишь бы папа был доволен", - пояснила младшая из четырех сестер Нурсеитовых.

Родители Боты Нурсеитовой. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1987610-mama-vsegda-byla-predannoy-kelin-bota-nurseitova-rasskazala-o-svoih-roditelyah-foto/