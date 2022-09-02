Айсауле Бакытбек ответила на вопрос, сколько платит за аренду квартиры в Алматы

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанская блогерша Айсауле Бакытбек ответила на вопрос подписчиков о том, сколько она платит за аренду квартиры в Алматы. Инстадива отметила, что цены на жилье в южной столице очень высокие, передает NUR.KZ.

Общаясь с подписчиками в Instagram, Айсауле показала вопрос одного из них. Пользователь соцсети поинтересовался, сколько блогерша отдает за съем жилья.

"Цены на аренду квартир в Алматы действительно бешеные. Вам лучше не знать, за сколько, честное слово. Сама иногда знать не хочу", - отшутилась она.

Молодая мать также пожаловалась на тотальную нехватку времени.

"Вы просто не знаете, сколько раз мне уже предлагали сделать для вас курс про женскую энергию, семейное счастье, успешный бизнес и так далее. Где взять время и как у людей есть время вообще на все это?" - выразила она свое недоумение.

Stories Айсауле Бакытбек. Скрины: instagram.com/aissaulebakytbek

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1985896-aysaule-bakytbek-otvetila-na-vopros-skolko-platit-za-arendu-kvartiry-v-almaty/