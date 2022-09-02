"Чтобы у вас ничего в жизни не получалось": Мадлен ответила обсуждающим ее хейтерам

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева ответила хейтерам, уверенным в наличии у нее богатого любовника. Инстадива пожелала им неудач в жизни, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Мадлен показала обсуждение ее личности пользователями соцсети. В частности, некоторые убеждены в наличии у нее богатых любовников и в том, что обеспеченность не является ее собственной заслугой.

"И тут, как обычно. Почему никто не может признать, что у кого-то получается, а у кого-то нет. Когда у меня появится любовник-депутат, у меня не будет рекламы на странице, так что ждем. И вообще, всем, кто так говорит, желаю, чтобы у вас ничего в жизни не получалось, это карма от Мадлен", - заявила Мадина.

Она отметила, что выступает за то, чтобы женщины искали опору в самих себе.

"Мой Instagram-аккаунт учит женщин не опираться на мужчин и быть личностью самой, со своими деньгами и любимым делом. Работать так, чтобы не спать с мужиком, которого ты не любишь и не хочешь. А вы все про одно и то же. Я выбираю, а не меня выбирают. И да, я могу позволить себе сэкономить время и заказать джет. И не звонить никому со словами: "Жан, ну скинь, пожалуйста, денег".

Я сама себе жан, сама себе депутат и спонсор. И моя личная жизнь чище, чем у 80% девушек точно, поэтому те, кто сомневаются, всегда могут отписаться. Я не встречаюсь с мужчинами ради денег, мои отношения основаны на любви. Я не знаю, сколько мне нужно предложить денег, чтобы купить мое внимание. Очень много, думаю", - высказалась блогерша.

Stories Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1985826-chtoby-u-vas-nichego-v-zhizni-ne-poluchalos-madlen-otvetila-obsuzhdayuschim-ee-heyteram/