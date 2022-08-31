"Будь самой счастливой": Наzима поделилась красочными кадрами со дня рождения дочери

Наzима с дочерью. Фото: instagram.com/13nazima

Казахстанская певица Наzима показала кадры со дня рождения дочери. Она устроила незабываемый праздник для маленькой Амелии, которой исполнилось 6 лет, передает NUR.KZ.

День рождения дочери Наzима организовала в Алматы. Маленькая именинница и ее гости оказались в настоящей сказке, где их встречали принцессы и мультипликационные персонажи.

"Доча, будь самой счастливой. Я верю в тебя и всегда буду рядом опорой и поддержкой. Хочу поблагодарить всех, кто пришел и был частью нашего праздника", - написала Наzима в Instagram.

Счастливая мама отметила, что ее дочь мечтает стать художницей и очень любит читать. Конечно же, среди многочисленных подарков девочка нашла принадлежности для рисования и красочные книги.

"Сладкая девчушка", "С днем рождения, маленький ангел", "Пусть растет здоровой и счастливой", "Мамина радость", "Какие красивые", "Пусть Амелия растет самой счастливой девочкой. Ведь это самое главное для любой мамы", - поздравили девочку подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1985524-bud-samoy-schastlivoy-nazima-podelilas-krasochnymi-kadrami-so-dnya-rozhdeniya-docheri/