"Пусть живут до ста лет": видео Беркута с пожилыми родителями умилило Казнет

Беркут с родителями. Фото: instagram.com/berkut_aibekjan

Отечественный исполнитель Айбек Жансеитов, известный как Беркут, поделился в соцсети новым видео, на котором запечатлен вместе с родителями. Фанаты пожелали долгих лет его отцу и матери и отметили, как он похож на них, передает NUR.KZ.

Семейные кадры Беркут сопроводил песней в исполнении Высоцкого "Эх, раз, да еще раз". Беркут сидит рядом с родителями за накрытым дастарханом. Видно, что аксакал не слишком любит сниматься на камеру и журит за съемку.

"Наш папа иногда так капризничает", - шутливо подписал артист теплое видео в Instagram.

Фанаты растрогались и пожелали родителям исполнителя долгих лет жизни.

"Ваш папа как из сказки", "Порода", "Вашим родителям крепкого здоровья, а вам творческих успехов!", "Пусть живут до ста лет", "Здоровья и долголетия вашим родителям! Берегите!", "Они сказочно красивые", "Зейн - дедушкина копия", "Замечательная семья", "Дед правильный, не любит пиариться", "Какой колоритный у вас отец", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1985512-pust-zhivut-do-sta-let-video-berkuta-s-pozhilymi-roditelyami-umililo-kaznet/