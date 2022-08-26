"Ой, девочка, у нас нет вашего размера": Ляйля Султанкызы рассказала, как страдала от полноты

Ляйля Султанкызы. Фото: instagram.com/sultankyzy

Отечественная телеведущая Ляйля Султанкызы рассказала, как страдала от лишнего веса. Она дала свои советы женщинам и объяснила, как достичь желаемой формы, передает NUR.KZ.

Ляйля Султанкызы призналась, что сильно комплексовала из-за лишнего веса.

"Ой, девочка, нет у нас вашего размера", - говорили мне продавцы. А мне хотелось одеваться красиво, носить одежду размера S или M, а когда тебе дают размер XXXL, то настроение, конечно же, портится.

Когда тебе всего 20, а дают все 35, то, несомненно, это расстроит кого-угодно. По этой причине бывало, что я впадала в глубокую депрессию", - рассказала она в Instagram.

Телеведущая заявила, что каждый может измениться при сильном желании.

"Избавиться от лишнего веса мне помогла любовь. Любовь к жизни, моему будущему избраннику. Я попыталась и у меня получилось. Так получится у каждого. Главное, начать не с понедельника, а именно сейчас, с данной минуты. Начать любить себя и понять, что тебе нужно в этой жизни", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1984988-oy-devochka-u-nas-net-vashego-razmera-lyaylya-sultankyzy-rasskazala-kak-stradala-ot-polnoty/