Айсауле Бакытбек рассказала, почему ее сестра и муж редко показываются в соцсети
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Блогер Айсауле Бакытбек рассказала, почему редко делится снимками с мужем. Подписчики также спросили Айсауле, по какой причине ее младшая сестра перестала быть активной в соцсети, передает NUR.KZ.
Айсауле Бакытбек достаточно откровенна со своими подписчиками в Instagram. Однако в ее ленте нечасто можно увидеть фото супруга. Блогер отметила, что ее муж не любит публичность.
"Показывать себя - это, можно сказать, часть моей работы. Но не его. Я понимаю, что в нашем веке это из рода фантастики, но не все люди хотят быть публичными", - написала она.
Айсауле отметила, что не рассказывает о подробностях семейной жизни даже подругам.
У блогера поинтересовались, почему ее младшая сестра Айару пропала из соцсетей.
"У нее сложные отношения с соцсетями. Она же никогда активной тут и не была. Сейчас решила удалиться вообще. Не сидит нигде, путешествует, учится", - объяснила Айсауле.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1984461-aysaule-bakytbek-rasskazala-pochemu-ee-sestra-i-muzh-redko-pokazyvayutsya-v-sotsseti/