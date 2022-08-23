Айсауле Бакытбек рассказала, почему ее сестра и муж редко показываются в соцсети

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Блогер Айсауле Бакытбек рассказала, почему редко делится снимками с мужем. Подписчики также спросили Айсауле, по какой причине ее младшая сестра перестала быть активной в соцсети, передает NUR.KZ.

Айсауле Бакытбек достаточно откровенна со своими подписчиками в Instagram. Однако в ее ленте нечасто можно увидеть фото супруга. Блогер отметила, что ее муж не любит публичность.

"Показывать себя - это, можно сказать, часть моей работы. Но не его. Я понимаю, что в нашем веке это из рода фантастики, но не все люди хотят быть публичными", - написала она.

Сторис Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Айсауле отметила, что не рассказывает о подробностях семейной жизни даже подругам.

У блогера поинтересовались, почему ее младшая сестра Айару пропала из соцсетей.

"У нее сложные отношения с соцсетями. Она же никогда активной тут и не была. Сейчас решила удалиться вообще. Не сидит нигде, путешествует, учится", - объяснила Айсауле.

Сторис Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1984461-aysaule-bakytbek-rasskazala-pochemu-ee-sestra-i-muzh-redko-pokazyvayutsya-v-sotsseti/