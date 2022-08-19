"Мечтали о лучшей жизни": Байзакова показала архивное видео и рассказала о детстве

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Блогер Айжан Байзакова поделилась архивными кадрами. Она показала, какой была в детстве, и отметила, что родилась в простой семье, где мама учила детей радоваться мелочам, передает NUR.KZ.

Айжан растрогалась, увидев архивное видео. Его она разместила в Instagram.

"Я плачу... Архив 2000 года. Папа взял у своего начальника камеру на пару дней и запечатлел наше детство. Мы жили на тот момент в Каменке: холодно в доме, но тепло на душе.

Все мы были когда-то детьми, мечтали о лучшей жизни, хорошем муже, здоровых детях, своей квартире, машине. Мама научила радоваться мелочам, папа научил не расстраиваться из-за каких-то проблем.

Мы не дети миллиардеров, мы так же, как и многие из вас, сделали все сами и благодаря воспитанию наших родителей. Если вы обратите внимание на меня, на этом видео я так много улыбалась, что делаю и сейчас.

Я всегда стараюсь оставить в себе ту детскую мечтательность, стремление получить лучшее для себя и своей семьи. Я так счастлива и рада всему, что происходит в моей жизни", - написала Айжан, призвав подписчиков осуществлять свои детские мечты.

"Как приятно смотреть, все такие счастливые", "Айжан, как же вы похожи на маму", "Сразу видно, что у вас детство было счастливым", "Классно видеть такое видео через столько лет", "Плачу, так трогательно", - отреагировали пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1983986-mechtali-o-luchshey-zhizni-bayzakova-pokazala-arhivnoe-video-i-rasskazala-o-detstve/