"Не мой человек": Акбота Сейтмагамбет рассказала, у кого нет шансов покорить ее сердце

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет рассказала, какое место занимает в ее жизни профессия. Она отметила, что никогда не выберет человека, который задумает "обрезать ей крылья", передает NUR.KZ.

Акботу спросили, что для нее важнее - семья или шоу-бизнес. Актриса ответила, что никогда не задумывалась над выбором.

"Для меня важно и то, и другое. Не думаю, что человек, что примет меня всем сердцем, станет противиться собственному выбору. А кто станет обрезать мне крылья, ставить какие-либо ограничения - не мой человек", - ответила Акбота в сторис Instagram.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Акбота считает, что удачно выбрала свою профессию. Ведь она безмерно любит ее.

"Не отношу себя к тем, кто ошибся в выборе профессии. Искусство - это смысл моей жизни. Я выполняю свою работу со всей душой. Она меня вдохновляет, позволяет дышать. Одним словом, не представляю себя без своей профессии", - заверила актриса.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1983938-ne-moy-chelovek-akbota-seytmagambet-rasskazala-u-kogo-net-shansov-pokorit-ee-serdtse/