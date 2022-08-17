Карина Оксукпаева показала многонациональную семью и поделилась детскими снимками

Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/oksukpaevak

Казахстанский блогер Карина Оксукпаева показала архивные семейные фотографии. Она познакомила подписчиков в соцсети со своей многонациональной семьей, передает NUR.KZ.

Блогер рассказала, что выросла в дружной семье. И в ней течет кровь трех национальностей.

"Прикольный факт: во мне течет кровь казахская, русская и украинская", - отметила она.

Она также показала фото своей семьи.

"В школе все думали, что Галя - моя няня, а брат - папа, а сестра - мама", - рассказала Карина.

Сторис Карины Оксукпаевой. Фото: instagram.com/oksukpaevak

Блогер поделилась своими детскими страхами. Маленькая Карина из-за своих переживаний часто плакала по ночам.

"Мама меня родила поздно, и я всегда переживала, что она умрет рано и рыдала каждую ночь. Если бы я знала тогда, что 35 - это не старость", - призналась молодая мама.

Сторис Карины Оксукпаевой. Фото: instagram.com/oksukpaevak

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1983510-karina-oksukpaeva-pokazala-mnogonatsionalnuyu-semyu-i-podelilas-detskimi-snimkami/