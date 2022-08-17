Карина Оксукпаева показала многонациональную семью и поделилась детскими снимками
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Казахстанский блогер Карина Оксукпаева показала архивные семейные фотографии. Она познакомила подписчиков в соцсети со своей многонациональной семьей, передает NUR.KZ.
Блогер рассказала, что выросла в дружной семье. И в ней течет кровь трех национальностей.
"Прикольный факт: во мне течет кровь казахская, русская и украинская", - отметила она.
Она также показала фото своей семьи.
"В школе все думали, что Галя - моя няня, а брат - папа, а сестра - мама", - рассказала Карина.
Блогер поделилась своими детскими страхами. Маленькая Карина из-за своих переживаний часто плакала по ночам.
"Мама меня родила поздно, и я всегда переживала, что она умрет рано и рыдала каждую ночь. Если бы я знала тогда, что 35 - это не старость", - призналась молодая мама.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1983510-karina-oksukpaeva-pokazala-mnogonatsionalnuyu-semyu-i-podelilas-detskimi-snimkami/