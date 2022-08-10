Дима Билан попросил прощения у завершившего паломничество Армана Давлетярова

Арман Давлетяров. Кадр видео: instagram.com/arman_dav

Арман Давлетяров рассказал, что его паломничество в Мекку подошло к концу. В комментариях под постом российский певец Дима Билан попросил прощения у медиаменеджера за "момент непонимания", произошедший между ними, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Арман Илюбаевич написал о завершении своего хаджа.

"Вот и подошло к концу наше паломничество, уезжаем умиротворенные, с чувством исполненного долга, покоем в душе и любовью к Всевышнему! Как будто прожили еще одну жизнь, находясь на этой святой земле, за это короткое время. Было пролито много слез во время молитв у Каабы и много новых откровений в этой поездке.

Как и обещал, за каждого, кто просил и написал мне, делал дуа! Очень надеюсь, что они будут приняты, и ваши просьбы и надежды будут исполнены. Надо в это верить, друзья, все обязательно будет хорошо, несмотря ни на что!

Берегите себя, спасибо еще раз каждому за ваше внимание ко мне, слова поддержки и особое отношение. Вы действительно стали мне очень близки и дороги, ведь с вами мы переживаем и радости и горе. Люблю вас! Вы у меня лучшие подписчики, моя "Инстаграм"-семья!" - заявил Давлетяров.

Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

В комментариях под постом отметился певец Дима Билан. Он попросил прощения за некий "момент непонимания".

"Арман, хотел извиниться за за тот* момент непонимания к тебе с моей стороны! Все время думаю об этом!" - признался он.

Пользователи соцсети не поняли, за что именно извиняется артист, но поддержали его поступок.

"Мужской поступок - вовремя осознать и попросить извинения и прощения!", "Дима - молодец!Мужик", "Достойно", "Лучше поздно, чем никогда", "Только сильные люди могут просить прощения и принимать свои ошибки", - высказались они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1982495-dima-bilan-poprosil-proscheniya-u-zavershivshego-palomnichestvo-armana-davletyarova/