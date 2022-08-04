"Девчонки в чем мать родила": Карина Оксукпаева показала, куда поехала с мужем на отдых

Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/oksukpaevak

Блогеры Карина Оксукпаева и Арман Юсупов отправились на отдых и попали на нудистский пляж. При этом инстадива упрекнула мужа за то, что ему "там понравилось", передает NUR.KZ.

В своем Instagram Карина показала, как отправилась с супругом в путешествие на остров с розовым песком.

"Выехали на остров. Пели, общались. Но мы еще не знали, что словим разочарование. Мы приехали за розовыми песками. И вот все, что нашли. Пляж оказался очень людным, и я впервые видела, как девчонки почти в чем мать родила загорали. Мне немного было непривычно. Решили уехать, потому что слишком много народу было.

Некоторые девушки ходили без лифчиков. Но нашему отцу все понравилось. Он смотрел", - упрекнула она мужа.

"Я на розовую соль смотрел", - оправдался в ответ Арман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1981749-devchonki-v-chem-mat-rodila-karina-oksukpaeva-pokazala-kuda-poehala-s-muzhem-na-otdyh/