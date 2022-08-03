Мадлен высказалась о тех, кто осуждает ее, и перечислила свои добрые дела

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Блогерша Мадина Мамадалиева высказалась о тех, кто сплетничает у нее за спиной. Она также рассказала о том, в каких благих делах принимает участие, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Мадлен подняла тему осуждения в ее сторону.

"Пока люди моего возраста судачат обо мне, ковыряются в моей з**нице пальцем, лишь бы найти какую-то грязь и осквернить мою честь, я улучшаю свою жизнь, совершенствую себя, много путешествую, вожу маму в самые дорогие отпуски на Мальдивы, помогаю больным детям, пожилым людям в домах престарелых, оснащаю дома престарелых техникой, вожу продукты в многодетные семьи и делаю сборы на машины и водопровод.

И все это я делаю от души, потому что у меня есть большое сердце и человечность. Внешность есть у многих, но иметь все и остаться человеком могут единицы. А вы болтайте, болтайте дальше", - заявила инстадива.

По мнению Мадлен, "злые, сплетники и сквернословы в итоге останутся у разбитого корыта".

"Пройдет время, и я не буду всегда 23-летней Мадлен, но я всегда останусь человеком. Это куда важнее, чем красивая картинка", - убеждена блогерша.

Stories Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1981521-madlen-vyskazalas-o-teh-kto-osuzhdaet-ee-i-perechislila-svoi-dobrye-dela/