"До конца года три квартиры": Арман Юсупов похвастался недвижимостью для маленького сына

Арман Юсупов. Фото: instagram.com/yussupov21

Блогер Арман Юсупов похвастался квартирой, купленной для его старшего сына. Вайнер пояснил, что планирует отдать ребенка в частную школу, а оплачивать ее намерен с помощью недвижимости, передает NUR.KZ.

Такой новостью Юсупов поделился с подписчиками в Instagram.

"Мы купили квартиру Алиму. Сейчас все объясню. Каждый день я писал в блокнот: "До конца 2022 года три квартиры на стадии котлована. Для чего мы купили квартиру Алиму? Я хочу отправить Алима в частную школу, где обучение стоит 300-400 тысяч в месяц", - пояснил блогер.

Stories Армана Юсупова. Скрин: instagram.com/yussupov21

"Квартира Алима будет ежемесячно оплачивать его учебу. В 18 лет он может ее продать и получить деньги на свое дело. Первая квартира Алима, вторая квартира Темика, третья квартира - ... А третья квартира на перспективу. Чтобы уже третий ребенок пришел на готовое", - рассказал Арман.

Stories Армана Юсупова. Скрин: instagram.com/yussupov21

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1981065-do-kontsa-goda-tri-kvartiry-arman-yusupov-pohvastalsya-nedvizhimostyu-dlya-malenkogo-syna/