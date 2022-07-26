Наталья Рудова: Никогда не встречалась с агрессивными мужчинами

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Российская актриса Наталья Рудова рассказала, каких мужчин считает идеальными. Она также призналась, что никогда не встречалась с агрессивными парнями, передает NUR.KZ.

Актрису спросили, можно ли простить любимого, если он поднял руку при ссоре.

"Такого никогда не было и быть не может. Никогда не встречалась с агрессивными мужчинами. А люди мужского пола, кто поднимает руку на женщину, чтобы она ни сделала, просто "меньше, чем ничего". Они не заслуживают ничего", - ответила Наталья.

Сторис Натальи Рудовой. Скриншот: instagram.com/rudovanata

39-летняя актриса родом из Актау также рассказала, какими качествами должен обладать мужчина ее мечты.

"Вот пересматриваю "Игру престолов". И точно поняла, что мужчина, обладающий качествами героя Джона Сноу, идеален. Вот лишь немногие из них: умный, сильный, мудрый, талантливый, милосердный, добрый, красивый", - призналась она.

Отметим, что в сериале "Игра престолов" Джона Сноу сыграл британский актер Кит Харингтон.

Сторис Натальи Рудовой. Скриншот: instagram.com/rudovanata

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1980182-natalya-rudova-nikogda-ne-vstrechalas-s-agressivnymi-muzhchinami/