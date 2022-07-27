"Поездка будет особенной": Индира Едильбаева собралась в Европу, чтобы исполнить две мечты

Индира Едильбаева. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Казахстанская певица Индира Едильбаева заявила, что планирует уехать в Европу, чтобы исполнить две свои заветные мечты. Артистка отметила, что эта поездка будет для нее особенной, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Индира поделилась новостями из своей жизни.

"Первая прекрасная новость. Я получила шенген (Шенгенскую визу - прим.ред.) и собираюсь в Европу исполнить свои две заветные мечты, о них я расскажу вам позже. В Европе я была только в Милане в 2005 году и поэтому для меня эта поездка будет особенной", - рассказала музыкальная исполнительница.

Story Индиры Едильбаевой. Скрин: instagram.com/indi_edilbayeva

Кроме того, Индира призналась, что собирается покупать свой первый автомобиль и сейчас находится в стадии выбора модели.

"Недавно я вам рассказывала, что я записалась на вождение. Наконец-то теперь я умею водить. Конечно же, я собираюсь брать свою первую машину. Это очень ответственный момент", - заявила артистка, перечислив необходимые ей качества авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1980146-poezdka-budet-osobennoy-indira-edilbaeva-sobralas-v-evropu-chtoby-ispolnit-dve-mechty/