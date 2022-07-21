"Да кому вы сами нужны?": Бота Нурсеитова о мужчинах, отказывающихся от романов с разведенными

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская актриса и блогерша Бота Нурсеитова высказалась о мужчинах, которые позволяют себе неприятные высказывания о разведенных женщинах с детьми. Состоящая в разводе знаменитость посоветовала им не обижать матерей, воспитывающих наследников в одиночку, передает NUR.KZ.

Бота порассуждала в Instagram о ситуациях, когда женщины остаются с детьми без мужа.

"Если честно, не люблю это слово - "мать-одиночка". Какое-то оно некрасивое и унизительное! Наоборот, мы точно не одиноки! У нас есть дети и выглядим мы лучше, чем девушки младше нас, у которых даже детей нет. Это нужно уметь так зарабатывать, ни в чем себе не отказывать, ухаживать за собой и еще рожать таких прекрасных здоровых детей!

Наша жизнь принадлежит только нам! И мы сами решаем, с кем нам быть, где жить, как жить. А еще дети есть. Разве не круто? Как раз таки это показывает сразу намерения мужчин в вашу сторону и то, что вы можете родить еще много прекрасных детишек и какая вы мать", - заявила актриса.

Бота Нурсеитова с детьми. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Блогерша также прокомментировала неприятные высказывания от мужчин.

"Часто слышу от девушек разговоры о том, как недомужчины говорят: "Ой, с прицепом", "Ой, я бы на такой не смог жениться" и так далее. Да кому вы сами нужны? Вы хотя бы из себя что-то представляйте! Поэтому недомужчины. Сидят и еще умничают.

Настоящему мужчине будет все равно, хоть у вас пять детей, потому что он умеет брать на себя ответственность и у него большое сердце. Такие мужчины всегда будут благословлены Всевышним. Поэтому лучше не обижайте женщину с детьми и не говорите ничего в ее сторону. Потому что так влетит сверху, что всю жизнь не отмоетесь от кармы. Что бы она ни делала, она делает это во благо своим детям", - прокомментировала Бота.

Бота Нурсеитова с детьми. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1979489-da-komu-vy-sami-nuzhny-bota-nurseitova-o-muzhchinah-otkazyvayuschihsya-ot-romanov-s-razvedennymi/