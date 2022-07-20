"Такого количества поцелуев я давно не получала": сестра Бузовой влюбилась с первого взгляда
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Сестра эпатажной телеведущей Ольги Бузовой рассказала, что влюбилась с первого взгляда. В их доме появился забавный щенок, который сразу же стал всеобщим любимчиком, передает NUR.KZ.
Анна показала того, кто завладел ее сердцем с первого поцелуя.
"Знакомьтесь: моя любовь с первого взгляда и с первого поцелуя. Нам пока два месяца, но чувствую, что мы вырастем очень ласковой и доброй собакой. Такого количества поцелуев я давно не получала. Угадаете, как нас зовут?" - написала Анна в своем Instagram.
Умиленные подписчики принялись поздравлять Анну с появлением питомца.
"Поздравляю, Анечка! Маленькое счастье поселилось у вас", "Какой милый", "Поздравляю с новым членом семьи", "Какой сладкий малыш", "Решились все же на собачку?", "Боже, какая прелесть!" - оставили свои комментарии пользователи Сети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1979375-takogo-kolichestva-potseluev-ya-davno-ne-poluchala-sestra-buzovoy-vlyubilas-s-pervogo-vzglyada/