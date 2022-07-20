"Мне нужна белка, которой по зубам такой орешек": Мадлен заявила об отказе от мужчин на полгода

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева заявила, что взяла аскезу на полгода. Она намерена временно отказаться от отношений с мужчинами, передает NUR.KZ.

Недавно Мадлен рассталась с бойфрендом, но вовсе не собирается страдать по этому поводу. Один из подписчиков в Instagram спросил девушку, общается ли она сейчас с парнями для построения новых отношений.

"Нет, я взяла аскезу (или как это называется) от отношений минимум на шесть месяцев. Мне нужна белка, которой по зубам такой орешек, как я", - заявила Мадина.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Другой поклонник спросил инстадиву, простила ли бы она измену ради сохранения семьи.

"Я смогу дать совет только тогда, когда у меня будет семья. Но имею предположение, что нет. Зная свой характер, выкину из дома без носков", - высказалась Мадлен.

Story Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1979318-mne-nuzhna-belka-kotoroy-po-zubam-takoy-oreshek-madlen-zayavila-ob-otkaze-ot-muzhchin-na-polgoda/