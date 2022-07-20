"Никогда в жизни не испытывал такой боли": Арман Юсупов признался в депрессии, которая длилась год

Арман Юсупов. Скрин: instagram.com/yussupov21

Арман Юсупов рассказал о своей депрессии, которая длилась на протяжении года. По словам блогера, такое эмоциональное состояние возникло из-за потери друга, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Арман поведал о том, что случилось с ним в прошлом году.

"Я собрался и решил рассказать о своей депрессии, которая длилась год! У меня произошел разрыв отношений с другом. Началось все это в январе 2021 года. Я никогда в жизни не испытывал такой боли от потери общения. Коротко о моем состоянии: я в Дубае по работе и вроде нужно радоваться жизни. Но в этот момент мне было максимально плохо на душе.

В тот момент я осознал, что материальные блага не лечат внутреннюю боль. Хоть внешне я и выгляжу позитивно, но внутри будто все сгорало от боли. Я настолько ушел в себя, что начал сомневаться в своей способности дружить. Я даже на YouTube смотрел видео "Что такое дружба", - признался блогер.

Однако из той ситуации мужчине удалось вынести свои уроки.

"В каждом этапе жизни есть свое благо и скрыт свой урок. По итогу я приобрел отношения, где ценят, бережливо относятся, бесконечно поддерживают и тянут вверх", - заявил он.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1979317-nikogda-v-zhizni-ne-ispytyval-takoy-boli-arman-yusupov-priznalsya-v-depressii-kotoraya-dlilas-god/