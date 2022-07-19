"Чувствую себя лохом": Ксения Собчак ответила на сплетни о "новой девушке" ее мужа

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на сплетни о так называемой "новой девушке ее мужа". Она призналась, что "чувствует себя лохом" и назвала имя своего любимого мужчины, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Ксения пояснила, что любит читать новости, в которых мелькает ее имя.

"Под южным солнцем в праздности и лености я иногда делаю странные вещи. Слушаю песни Дмитрия Рогозина, например, подумываю завести собаку, читаю отечественную прессу, в чьих заголовках присутствует заветное слово "Собчак".

Это моя стыдная тайная страсть, друзья. Кто-то смотрит видео, как людям давят прыщи, кто-то слушает женский тюремный шансон, я - коллекционирую отбитые заголовки", - рассказала телеведущая.

Один из заголовков в Сети привлек ее внимание.

"Вижу: Богомолов представил новую девушку. И кликаю. Из статьи узнаю, что он уже даже и имя не скрывает - Анна. Чувствую себя обычным лохом, которого опять обманули", - призналась Собчак.

Как стало понятно, в новостном материале речь шла о дочери Константина Богомолова от предыдущего брака - именно ее зовут Анной.

"Короче, не буду тогда скрывать. Не буду скрывать имя своего любимого мужчины: Платон", - заявила Ксения, имея в виду своего сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1979090-chuvstvuyu-sebya-lohom-kseniya-sobchak-otvetila-na-spletni-o-novoy-devushke-ee-muzha/