"Очень теплые воспоминания": мать Айжан Байзаковой вспомнила, как воспитывала детей

Мать Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/baizakova.lu

Мать Айжан Байзаковой вспомнила о том, как растила своих детей. Она также рассказала, чему учат сейчас ее собственные выросшие наследники, передает NUR.KZ.

В своем Instagram она вспомнила детство Айжан и Алихана.

"Первые шаги, первое слово, сад и школа - я всегда поддерживала детей и старалась с детства привить любовь к спорту. Вкладывайте в своих детей, умейте раскрыть их и дать возможность попробовать себя везде. Помню, как водила Айжан и Алихана на секции, Айжан была постарше и помогала мне, очень теплые воспоминания.

Сегодня мои дети учат меня многим, казалось бы, элементарным вещам. Любовь к себе, отдыху и красоте. Жизнь очень интересная: сначала ты учишь детей, а повзрослев, они учат тебя", - написала мать актрисы.

На данный момент Айжан Байзакова вместе с мамой и сыном отдыхает на Мальдивах.

"Вот, кажется, тут я слилась с местными. Я так восхищена, мне нравится все, а вы мне говорили, что я противная. Да, мне тяжело угодить, но этот отель и Мальдивы мне по душе прям. Все по кайфу", - заявила знаменитость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1979003-ochen-teplye-vospominaniya-mat-ayzhan-bayzakovoy-vspomnila-kak-vospityvala-detey/