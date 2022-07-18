"Не нужно искать в себе причины": Бота Нурсеитова назвала восемь причин мужских измен

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская актриса и блогерша Бота Нурсеитова порассуждала о причинах мужских измен. Разведенная мама двоих детей насчитала восемь пунктов, по которым, как она считает, мужчина может отправиться искать любовь на стороне, передает NUR.KZ.

На тему супружеской неверности Бота высказалась в своем Instagram.

"По моим наблюдениям, причины мужской измены - это: 1. Разный интимный характер. S-несовместимость. При этом все остальное может быть идеально со стороны. 2. Неудовлетворенность жены во всех смыслах этого слова. Частые ссоры, недопонимания. Хочется сбежать из дома, от быта. В доме царит вечный негатив. 3. Женщина начинает забрасывать себя. Не развивается.

4. Рождение ребенка, когда муж уходит на второй план. На него нет времени. Отсутствие ласки, любви. 5. Скучно в браке. Нет юмора, общих интересов и взглядов. Не о чем поговорить. Разный темперамент. 6. Чувства к другим женщинам. Полигамия. 7. Закомплексованность мужчины. Изменяя жене, повышает свою уверенность и самоутверждается этим. 8. Отсутствие комфорта, домашнего тепла", - перечислила актриса.

При этом она посоветовала женщинам не искать причины неверности мужа в себе.

"В первую очередь не нужно искать в себе причины, все зависит от мужчины. Изменил значит изменил! И не потому что его соблазнили или кто-то третий виноват, а потому что он такой. Самое главное - как вы это принимаете. Для кого-то нормально, для кого-то конец. Но однозначно не растворяться в нем, заниматься своими делами, иметь свои интересы и быть счастливой. Не искать подвох, какие-то зацепки. Помните: кто ищет, тот всегда найдет!" - заявила Бота.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1978987-ne-nuzhno-iskat-v-sebe-prichiny-bota-nurseitova-nazvala-vosem-prichin-muzhskih-izmen/