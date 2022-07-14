"Сейчас мужчины не так щедры": Мадлен о любви к деньгам и подарках от ухажеров

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Блогерша Мадина Мамадалиева затронула тему щедрости нынешних мужчин, а также поговорила с подписчиками о любви к деньгам и подарках от ухажеров, передает NUR.KZ.

Один из поклонников Мадлен поинтересовался у нее в Instagram, почему блогерша часто говорит про деньги. Пользователь соцсети считает это лишним.

"Я люблю деньги! И все, что с ними связано", - просто призналась в ответ инстадива.

Story Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Другая подписчица попросила у звезды соцсетей совета, как научиться принимать подарки от мужчин, и спросила, не чувствует ли Мадина в таких случаях неловкость.

"Не чувствую. Но и просто так не приму. Для меня подарок - язык любви и ценности. Сейчас мужчины не так щедры, чтобы дарить их всем подряд. Дарит - значит ценит", - высказалась Мамадалиева.

Story Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1978472-seychas-muzhchiny-ne-tak-schedry-madlen-o-lyubvi-k-dengam-i-podarkah-ot-uhazherov/