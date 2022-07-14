"А кто это у нас в гостях?": Беркут и Аиша радушно встретили в своем доме Наzиму

Беркут и Аиша. Фото: instagram.com/berkut_aibekjan

Казахстанский артист Беркут поделился в соцсети милыми кадрами. Вместе с супругой Аишей исполнитель радушно встретил в своем доме коллегу по сцене - певицу Наzиму, передает NUR.KZ.

"И кто это у нас в гостях?" - подписал Беркут теплое видео. На кадрах за столом вместе с певцом сидят Аиша и Наzима, участники застолья весело смеются.

"Так классно посидели, была рада увидеться", - прокомментировала Наzима публикацию Беркута.

Милые кадры не оставили равнодушными подписчиков артиста, в числе которых много звездных коллег.

"Чай пьете?", "Самое ценное, что вы есть друг у друга", "Какие вы все красивые, талантливые и позитивные", "Самые добрые люди эстрады", "Обожаю вас", "Сегодня в нашем родном Алтае были гостями Беркут и Аиша. Сколько любви, счастья, положительных эмоций и энергии получили мы от них", "Вау, какая классная посиделка", - отреагировали пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1978462-a-kto-eto-u-nas-v-gostyah-berkut-i-aisha-radushno-vstretili-v-svoem-dome-nazimu/